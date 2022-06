Coreia do Sul, de Paulo Bento, acaba goleada pelo Brasil

JN Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Num teste exigente para os sul-coreanos, que serão adversários de Portugal na fase final do Mundial do Catar, Neymar bisou da marca de grande penalidade. Brasil fechou o jogo com um triunfo por 5-1.

A seleção "canarinha" entrou bem no encontro, disputado em Seul, e adiantou-se cedo no marcador, logo ao minuto 6, por Richarlison, a passe de Fred.

Hwang Ui-Jo ainda conseguiu empatar à passagem da meia hora, com um bom remate, mas uma grande penalidade cometida sobre o ex-portista Alex Sandro permitiu a Neymar deixar o Brasil em vantagem ao intervalo.

O avançado do PSG acabaria por bisar aos 56 minutos, novamente na sequência de um penálti cometido sobre o lateral esquerdo da Juventus.

Num encontro que teve mais de 64 mil adeptos nas bancadas, Coutinho saltou do banco para apontar o 4-1, já depois de Raphinha ter acertado na barra da baliza coreana. Para lá do minuto 90, Gabriel Jesus fechou as contas do marcador com um belo golo.

A Coreia do Sul será adversária de Portugal na última jornada do Grupo H da fase final do Campeonato do Mundo, que se disputa no Catar, entre novembro e dezembro de 2022. Gana e Uruguai completam o agrupamento.