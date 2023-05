Corinthians arrisca-se a perder pontos por cânticos homofóbicos

Rui Almeida Santos Hoje às 09:32 Facebook

O Corinthians arrisca-se a ver ser-lhe subtraídos pontos por cânticos homofóbicos dos seus adeptos durante o jogo com o São Paulo do último domingo, a contar para o Brasileirão.

O encontro entre o Corinthians e o São Paulo, da 6.ª jornada do campeonato brasileiro, foi interrompido, a meio da segunda parte, devido a cânticos homofóbicos provenientes das bancadas da Neo Química Arena, casa do "Timão".

O caso vai chegar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva brasileiro, confirmou o procurador Ronaldo Piacente, ao sítio "Globo Esporte".

O Corinthians arrisca-se a ser sancionado com uma multa e a "perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e, na reincidência, com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição", de acordo com o regulamento em vigor.

Logo após a interrupção decretada pelo árbitro do encontro surgiu nos ecrãs do estádio a indicação de que "é proibido emitir cânticos discriminatórios, racistas, homofóbicos ou xenófobos".

O próprio clube paulista emitiu um comunicado em que "repudia veementemente os cantos homofóbicos relatados no relatório do jogo deste domingo".

"Como sempre, o clube alerta continuamente os seus adeptos, pelas redes sociais e o sistema de som e de ecrãs da Neo Química Arena, com esclarecimentos aos adeptos quanto a ilegalidade dessas condutas. E mais uma vez insistimos com nossa 'Fiel Torcida' para que cessem com atos como esses na nossa arena", pode também ler-se.

O encontro entre Corinthians e São Paulo terminou empatado a um golo. O "Timão" segue na 17.ª posição, com cinco pontos somados.