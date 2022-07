Corinthians avança na Libertadores e goza com o avançado do Boca Juniors

Filipe Trindade Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Corinthians, do técnico português Vítor Pereira, garantiu a passagem aos quartos de final da Taça Libertadores depois de derrotar o Boca Juniors, da Argentina, nas grandes penalidades. Dario Benedetto falhou dois penáltis e a claque adversária agradeceu, criando um cartão de sócio para o atacante

Vítor Pereira soma e segue na Taça Libertadores. Depois de ter passado aos oitavos de final da prova sul-americana no segundo lugar do grupo E, precisamente atrás do Boca Juniors, as duas formações voltaram-se a encontrar já na fase a eliminar. Depois do empate a zero na primeira mão, o Corinthians deslocou-se à La Bambonera e teve a vida algo difícil.

A equipa da Argentina foi superior na grande parte do encontro ao criar várias oportunidades de golo. A melhor chance da partida veio dos pés de Dario Benedetto que falhou um penálti aos 32 minutos. O 0-0 manteve-se até ao final dos 90 minutos e foi preciso recorrer ao desempate nas grandes penalidades para a formação orientada por Vítor Pereira garantir a passagem à próxima fase, ao vencer por 5-6.

O Corinthians fica agora à espera do adversário dos quartos de final que sairá do encontro entre o Flamengo e o Deportes Tolima. A formação brasileira, ex-orientada pelo técnico português Paulo Sousa, leva vantagem na eliminatória, depois de ter vencido o conjunto colombiano por 1-0 na primeira mão.

Em tom irónico, a claque do Corinthians, os Gaviões da Fiel, criaram um cartão de sócio do clube paulista a Dario Benedetto, avançado do Boca Juniors, que falhou duas grandes penalidades durante o encontro. A fotografia do mesmo foi partilhada no Twitter oficial do Corinthians.