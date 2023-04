Corinthians contratou treinador acusado de violação e equipa feminina revoltou-se

JN Hoje às 11:45 Facebook

Cuca foi condenado por violência sexual em 1987 e o caso está a complicar o início da ligação do técnico ao clube paulista.

Já foi há quase 40 anos, mas a condenação de Cuca por violência sexual, na Suíça, não foi esquecida. De regresso ao ativo para comandar o Corinthians, o treinador brasileiro está a ser contestado dentro do próprio clube, com a equipa feminina a levantar a voz para se mostrar contra a contratação do técnico, de 59 anos.

"Estar num clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. "Respeita as Minas" não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso partilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias", diz uma nota assinada e publicada pelas jogadoras do clube nas redes sociais, e que também está a ser partilhada por alguns adeptos.

Logo no dia da apresentação como sucessor de Fernando Lázaro, Cuca foi contestado por um grupo de adeptos do Corinthians à porta da academia do clube.

Diga-se também que Cuca garantiu que não é um agressor sexual e que é inocente no caso em questão, assegurando que não tocou na rapariga em causa.