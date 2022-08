Corinthians de Vítor Pereira apurado para a meia-final da Taça do Brasil

Lusa Hoje às 11:01 Facebook

O Corinthians, orientado pelo português Vítor Pereira, apurou-se, esta quarta-feira, para as meias-finais da Taça do Brasil, ao derrotar, em casa, o Atlético Goianiense, por 4-1.

Após ter perdido por 2-0 em Goiânia, o 'Timão' deu a volta à eliminatória, com um golo de Gil (42 minutos) e um "hat-trick" de Yuri Alberto (50, 56 e 72), tendo Wellington Rato (87) reduzido para o Atlético Goianense.

Na terceira posição do campeonato, a nove pontos do líder Palmeiras, e já eliminado da Taça Libertadores, o Corinthians tem na Taça do Brasil a grande oportunidade de garantir um troféu.

Nas meias-finais, o Corinthians vai jogar com o Fluminense, que afastou o Fortaleza.