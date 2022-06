Corinthians de Vítor Pereira goleia na Copa do Brasil

JN Hoje às 11:00 Facebook

O Corinthians, orientado pelo português Vítor Pereira, goleou, esta madrugada de quinta-feira, o Santos, em casa, por 4-0, na primeira mão dos oitavos de final da Copa do Brasil e está com um pé nos "quartos".

Segundo a imprensa brasileira, o "timão" protagonizou a melhor exibição desde que o treinador luso assumiu a equipa, numa partida na qual o marcador começou a funcionou logo aos 20 minutos, por Gustavo Mantuan.

A formação paulista aumentou a vantagem ainda antes do intervalo, por Giuliano (20) e Raul (43).

No segundo tempo, para dificultar ainda mais a tarefa do "peixe", Vinicius foi expulso e pouco depois a equipa sofreu o quarto golo, naquele que foi o bis de Giuliano.

Nos outros jogos da ronda, o Atlético Mineiro, do ex-portista Hulk, venceu (2-1) na receção ao Flamengo, que recentemente despediu o técnico português Paulo Sousa, com o avançado a abrir o marcador, aos 7 minutos. Ademir Santos aumentou para 2-0 aos 55, com Lázaro a reduzir aos 80.

Em vantagem na eliminatória está também o Fortaleza, após ter ganho, em casa, ao Ceará, por 2-0, com um bis de Yago Pikachu.

A segunda mão dos "oitavos" disputa-se a 14 de julho.