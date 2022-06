Corinthians de Vitor Pereira recupera liderança provisória do Brasileirão

JN/Agências Hoje às 00:10 Facebook

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, recebeu, este sábado, e venceu, por 2-0, o Juventude, 19.º classificado, assumindo provisoriamente a liderança da Série A do campeonato brasileiro.

Nesta 11.ª ronda, o técnico luso apostou no compatriota Rafael Ramos de início ao fim do jogo e o defesa de 27 anos assistiu Adson para o golo inaugural, logo no segundo minuto de jogo.

Gustavo Mantuan, já aos 84, estabeleceu o resultado final, que deixou o Timão com mais dois pontos do que o Palmeiras, orientado pelo técnico luso Abel Ferreira, que tem um jogo a menos.