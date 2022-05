Corinthians, de Vítor Pereira, vence Bragantino e é líder isolado do "Brasileirão"

JN/Agências Hoje às 00:46 Facebook

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu hoje o Bragantino, por 1-0, em casa deste, e assumiu a liderança isolada do campeonato brasileiro de futebol.

O médio Renato Augusto, de 34 anos, foi o autor do único golo da partida, que valeu ao 'Timão' assumir-se como líder do Brasileirão ao fim de cinco jornadas.

A equipa de Vítor Pereira está isolada no topo da classificação, com 12 pontos, seguido do Santos, com 10, e do América Mineiro, com nove.

A equipa treinada pelo português Luís Castro, o Botafogo, venceu hoje justamente o Flamengo, orientado pelo seu compatriota Paulo Sousa, por 1-0, e recupera depois de um início mais oscilante no 'Brasileirão'.

O Palmeiras, treinado por outro português, Abel Ferreira, bicampeão da Taça Libertadores, segue em 13º lugar, com seis pontos, mais um do que o Flamengo, que é 14º, com cinco.