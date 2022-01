Cornejo vence etapa e Mathias Walkner destrona Sunderland da liderança

JN/agências Hoje às 12:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A nona etapa da prova de motos do Dakar foi vencida pelo chileno Jose Ignacio Cornejo. Sam Sunderland perdeu demasiado tempo no início e caiu do trono da classificação geral.

O chileno Jose Ignacio Cornejo (Honda) venceu, esta terça-feira, a nona etapa da prova de motos da 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, em Wadi Ad-Dawasir, num dia em que o austríaco Mathias Walkner (KTM) ascendeu à liderança.

Cornejo gastou 2:29.30 horas para cumprir os 287 quilómetros cronometrados da etapa em torno de Wadi Ad-Dawasir, deixando o argentino Kevin Benavides (KTM) na segunda posição, a 1.26 minutos e o norte-americano Ricky Brabec (Honda) em terceiro, a 1.47.

O austríaco Mathias Walkner foi quarto classificado na tirada, a 2.06 do vencedor, mas ascendeu ao comando da classificação, pois o anterior líder, o britânico Sam Sunderland (GasGas), perdeu tempo a abrir a pista e foi, provisoriamente, 14.º classificado.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi 11.º colocado, a 6.43 minutos do vencedor, Rui Gonçalves (Sherco) foi 16.º, a 8.31, e António Maio (Yamaha) foi 22.º, a 10.52.

Na classificação geral, Walkner tem, agora, 2.12 minutos de vantagem sobre Sunderland e 3.56 minutos sobre o francês Adrien van Beveren (Yamaha), que é terceiro posicionado. Joaquim Rodrigues Jr. mantém, para já, o 15.º lugar, a 1:16.30 horas do líder, António Maio subiu a 24.º, a 2:12.06 horas, e Rui Gonçalves é 26.º, a 2:29.31 horas.

PUB

Nasser Al-Attiyah segura liderança nos carros

Na competição de carros, a etapa de hoje teve vitória do sul-africano Giniel de Villiers (Toyota), enquanto o catari Nasser Al-Attiyah (Toyota) consolidou a liderança.

De Villiers gastou 2:23.08 horas para cumprir os 287 quilómetros, deixando o compatriota e companheiro de equipa, Henk Lategan (Toyota) a apenas nove segundos, na segunda posição.

O líder da classificação geral, Nasser Al-Attiyah, foi terceiro posicionado, a 1.04 minutos do vencedor, ganhando 1.07 minutos ao francês Sébastien Loeb (BRX), que foi quinto.

O piloto catari tem 39.05 minutos de vantagem sobre o rival francês e 58.44 minutos sobre o terceiro, o saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota).