Corona e Otávio ausentes da preparação para a Supertaça

O F. C. Porto iniciou esta segunda-feira a preparação para a Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica, com um treino coletivo no centro de estágios do Olival, do qual estiveram ausentes Corona e Otávio.

O avançado mexicano e o médio brasileiro, ambos substituídos no encontro de domingo frente ao Nacional, que os dragões venceram por 2-0, realizaram apenas trabalho de ginásio, tal como o guardião Mbaye, a recuperar de lesão.

De acordo com a informação disponibilizada pelo clube, Pepe, operado na semana passada a uma fratura na cara, e Marcano, que tem estado afastado devido a lesão, realizaram exercícios de treino condicionado.

O F. C. Porto volta a treinar na terça-feira, às 11 horas, estando agendada para as 12.30 horas a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Benfica, na qual participarão o treinador Sérgio Conceição e um jogador.

Os dragões, campeões nacionais e vencedores da Taça de Portugal, defrontam na quarta-feira, às 20.45 horas, no Estádio Municipal de Aveiro, o Benfica, finalista vencido da Taça de Portugal.

A Supertaça costuma ser partida que marca o arranque das competições oficiais em Portugal, mas este ano, devido à pandemia de covid-19, o troféu será disputado na quarta-feira.