Corona falha jogos da seleção mexicana por lesão

Tata Martino, selecionador do México, revelou que o portista Corona está descartado do jogo com Bermuda, de sábado, e dificilmente será opção para a receção ao Panamá, dia 16, a contar para o Grupo 2 da Liga das Nações da CONCACAF.

"Tecatito está descartado para o jogo da madrugada de sábado e as possibilidades de jogar com o Panamá são mínimas. Mas é muito importante que esteja connosco", explicou o selecionador dos mexicanos, avançando sobre o boletim clínico do jogador do F. C. Porto.

"Os médicos verificaram que o grau da lesão e a zona afetada é maior do que se via nas imagens enviadas pelas pessoas do Porto. Isso deixa-nos mais pessimistas quanto à possibilidade dele poder jogar. Mas iremos aguardar. Conto com ele, a menos que os médicos me digam que ele não pode jogar. Então terei de considerar outras opções".