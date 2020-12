Corona falha regresso ao trabalho dos dragões

JN Hoje às 17:56 Facebook

O extremo mexicano está a contas com uma "contusão na perna esquerda" e apenas realizou tratamento horas depois do jogo com o Manchester City.

Jesus Corona falhou o treino desta quarta-feira dos dragões. O jogador mexicano integra o boletim clínico do F. C. Porto e encontra-se "em tratamento" a uma "contusão na perna esquerda".

Recorde-se que Corona saiu aos 62 minutos do jogo em que o F. C. Porto empatou (0-0) com o Manchester City, que permitiu aos portistas apurarem-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Por outro lado, na preparação do jogo de sábado da Liga com o Tondela, Sérgio Conceição continuou sem contar com Mbaye (em tratamento e ginásio), Marcano (treino condicionado e ginásio) e Pepe (tratamento).