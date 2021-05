Corona fora dos convocados para o clássico

JN Hoje às 19:01 Facebook

O mexicano Jesús Corona é baixa confirmada nos convocados de Sérgio Conceição para o encontro de quinta-feira com o Benfica. O jogador não viajou com a restante equipa para Lisboa.

O médio sofreu uma rotura muscular na perna esquerda na partida anterior, frente ao Famalicão, e não recuperou a tempo do clássico. O jogador passou os últimos dias a fazer tratamento e não treinou com os companheiros de equipa.

O técnico azul e branco chamou 27 jogadores para o confronto com as águias, agendado para quinta-feira, pelas 18.30 horas, no Estádio da Luz.