Corona ganha novo protagonismo em janeiro

Miguel Pataco Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Mexicano já pode assinar por outro clube, com vista a 2022/23, mas vai ter um mês muito ocupado, recuperando a importância que teve nos dragões ao longo das últimas seis temporadas.

Foi uma novela que se arrastou ao longo do último ano e cujo capítulo já parece estar escrito, mas a história de Jesús Corona na cidade Invicta ainda vai ter direito a mais alguns episódios até ao final de 2021/22. No último ano de contrato com os dragões e quase sem qualquer hipótese de renovar, o mexicano já está livre para assinar por um novo clube, mas a taxa de utilização na equipa de Sérgio Conceição vai aumentar, e muito, neste mês de janeiro.

Depois de ter sido uma das principais figuras do F. C. Porto ao longo de seis temporadas - em que fez uma média de 45 jogos em cada uma delas -, Corona perdeu gás esta época. Foi utilizado apenas em 16 partidas, com a particularidade de só ter sido titular em seis: duas na Taça da Liga, duas na Champions e outras tantas no campeonato, sendo que na principal prova do calendário português já não tem esse estatuto desde a sétima jornada, na visita a Barcelos.