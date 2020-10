Corona marca no empate do México com a Argélia

JN/Agências Ontem às 22:37 Facebook

O México empatou esta terça-feira a dois golos com a Argélia, em jogo particular disputado em Haia, na Holanda, com o primeiro golo da seleção da América do Norte a ser apontado pelo portista Jesus Corona.

O extremo do F. C. Porto abriu o marcador à beira do intervalo, aos 43 minutos, após uma assistência do ex-benfiquista e atual ponta de lança dos ingleses do Wolverhampton Raul Jiménez, mas a resposta argelina não se fez esperar com o empate aos 45, pelo médio dos italianos do AC Milan, Ismael Bennacer, após assistência de Sofiane Feghouli, que alinha nos turcos do Galatasaray.

Na segunda parte, a equipa norte-africana ficou reduzida a dez a partir do minuto 55, por expulsão de Adlene Guedioura, que viu o segundo cartão amarelo, mas isso não a impediu de se adiantar no marcador aos 67 minutos, pelo extremo dos ingleses do Manchester City Riyad Mahrez.

Quando se pensava que a vitória argelina seria consumada, o México logrou o empate aos 87 minutos, pelo extremo Diego Laínez, colega de equipa do internacional português William Carvalho nos espanhóis do Bétis, que entrou aos 64 a render Rodolfo Pizarro, que atua no Inter Miami, após assistência de Raúl Jiménez, que acabou por ter participação ativa nos dois golos mexicanos.