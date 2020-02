Corona marcou o melhor golo de Janeiro

Hoje às 17:45 Facebook

Golo do futebolista do F. C. Porto ao Moreirense superou toda a concorrência, incluindo um golo de Rafa (Benfica).

A Liga de Clubes anunciou esta segunda-feira a atribuição a Jesus Corona o melhor golo marcado no campeonato durante o mês de janeiro, após votação dos adeptos.

O golo de Tecatito foi apontado na 16.ª jornada, frente ao Moreirense, jogo que o F. C. Porto venceu (2-3).

Corona superou Racic (Famalicão), Diego Lopes (Rio Ave), Carlinhos (V. Setúbal), Rafa (Benfica) e Varela (Belenenses), que também estavam na corrida pelo melhor golo de Janeiro.