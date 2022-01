Corona no Sevilha: "Precisava de mudar de ares"

JN Hoje às 17:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas primeiras palavras como jogador do Sevilha, Jesús Corona mostrou-se agradecido com as seis temporadas e meia ao serviço dos dragões e salientou a inevitabilidade da mudança de clube.

"Tenho de dizer que estou muito agradecido, cada pessoa que conheci, muitos sentimentos, emoções inacreditáveis e muita aprendizagem, do fundo do meu coração, desejo muito sucesso e mesmo muito, MUITO OBRIGADO", escreveu o mexicano, nas redes sociais.

A mudança era algo desejado pelo ala há já algum tempo, mas nunca houve acordo entre clubes para a transferência do mexicano. "Muito feliz. Estava há mais um ano à espera deste momento e agora estamos muito felizes, precisávamos de mudar de ares e estar aqui é incrível", afirmou o jogador, de 29 anos.

Corona coincidiu com Lopetegui no F. C. Porto, em 2015/16, e espera devolver ao técnico a confiança depositada, que valeu a mudança para Sevilha. "Já nos conhecemos bem, espero poder devolver-lhe a confiança no campo, como se diz", finalizou.