Corona muito perto de reforçar o Sevilha

O mexicano Corona, que está em final de contrato com o F. C. Porto, deve rumar a Sevilha nos próximos dias, para assinar até 2025.

O mexicano, outrora um dos principais destaques dos dragões, não tem sido opção inicial de Sérgio Conceição e está muito perto de ser jogador do Sevilha, da Liga espanhola, onde se vai reencontrar com Julen Lopetegui, antigo técnico do F. C. Porto.

Assim, ao que tudo indica, Corona deve estar prestes a rumar ao clube andaluz para assinar contrato até 2025, segundo a EFE, agência noticiosa espanhola. Ainda sem valores oficiais, a imprensa do país vizinho fala numa verba a rondar os cinco milhões de euros.

O internacional mexicano, de 29 anos, termina a ligação com o F. C. Porto no verão.

Tecatito chegou, em 2015, proveniente do Twente (Países Baixos) e disputou 285 jogos oficiais, nos quais apontou 31 golos, tendo chegado a ser eleito o jogador do ano, para a Liga, em 2019/20.