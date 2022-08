Corona sofre rotura de ligamento e deve falhar Mundial 2022

JN/Agências Hoje às 15:39 Facebook

O mexicano Jesús Corona, do Sevilha, sofreu esta quinta-feira no treino uma rotura de ligamentos e enfrenta uma longa paragem, que muito provavelmente o irá afastar do Mundial do Catar.

Tecatito Corona, de 29 anos, que se transferiu para o Sevilha do F. C. Porto na época passada, lesionou-se com gravidade durante o treino e os exames efetuados revelaram uma rotura nos ligamentos da fíbula e do tornozelo esquerdo.

O Sevilha refere que o jogador será operado ainda esta tarde e enfrenta uma paragem de quatro a cinco meses, estimativa que o deixará de fora dos eleitos mexicanos para o Mundial do Catar, a decorrer de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Corona, que cumpre a segunda época no Sevilha, esteve durante seis temporadas e meia no F. C. Porto, período em que conquistou três campeonatos, duas Supertaças Cândido de Oliveira e duas Taças de Portugal.

O México integra o Grupo C do Mundial, juntamente com a Polónia, Arábia Saudita e Argentina. O jogo de estreia é com a Polónia, a 22 de novembro.