Corona viaja para Sevilha em dia movimentado

O mercado de inverno está a começar a correr a todo o vapor à medida que a janela de transferência se vai aproximando do meio do mês de janeiro. Esta quinta-feira é notícia a viagem do extremo portista Corona para Sevilha a fim de assinar contrato com os andaluzes.

F. C. Porto: O internacional mexicano vestiu a camisola do clube no confronto com o Vizela, para a Taça de Portugal mas já não esteve em campo o tempo todo, tendo sido substituído ao intervalo. Esta quinta-feira já não esteve no apronto matinal e ao final da tarde viajou mesmo para Sevilha, num voo privado que partiu do aeroporto Francisco Sá Carneiro, para rubricar contrato com o clube espanhol até 2025. Pelo F. C. Porto Jesús Corona disputou 287 jogos, ao longo de seis épocas e meia, marcou 31 golos e fez 58 assistências. O negócio rondará entre quatro a cinco milhões de euros.

Braga: Os minhotos anunicaram a contratação do avançado angolano David Nzanza, de 18 anos, por época e meia, para alinhar pelas equipas B, sub-23 e sub-19. Internacional pelas seleções jovens de Angola, já foi chamado a trabalhar com as Palancas Negras e é considerado um jogador com uma grande margem de progressão. "Quero agradecer ao SC Braga pela oportunidade que me está a dar e sinto-me muito feliz por estar aqui. É um clube grande e desde que vim aqui treinar à experiência acolheram-me como um filho. Mostrei o que sei e estou contente por estar no SC Braga", salientou o jogador, em declarações ao site oficial do clube minhoto.