Coronavírus suspende desporto em Itália até abril

Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Decisão do Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) foi anunciada esta segunda-feira. Campeonatos de futebol param nas próximas semanas.

O Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) anunciou esta segunda-feira que todas as competições desportivas serão suspensas no país, pelo menos até dia 3 de abril, devido ao coronavírus.

A decisão surge na sequência de uma reunião entre Giovanni Malagà, presidente do CONI, com todos os representantes das federações desportivas italianas e com o Carlo Mornati, Secretário-Geral. "A proteção da saúde é a principal prioridade" dos organismos.

O CONI recorda que "as competições internacionais, tanto para clubes quanto para equipas nacionais, não se enquadram na disponibilidade jurisdicional do Comité Olímpico Nacional Italiano e, portanto, não podem ser regulamentadas pelas decisões de hoje".