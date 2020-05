Corpo de ex-estrela da WWE encontrado numa praia da Califórnia

J.M.S. Hoje às 18:47 Facebook

O corpo da antiga estrela da WWE, Shad Gaspard, foi encontrado numa praia da Califórnia, na manhã desta quarta-feira, três dias depois do seu desaparecimento, durante um mergulho.

Um transeunte viu o corpo da antiga estrela da WWE na praia de Venice Beach e chamou a polícia. "O cadáver foi identificado como Shad Gaspard", confirmou a polícia.

Gaspard, de 39 anos, desapareceu no último domingo depois de nadar na recém-reaberta da Marina Del Rey com filho de 10 anos, informou a polícia. O condado de Los Angeles reabriu as praias na semana passada para atividades físicas, que incluem caminhada, corrida e natação.

A praia havia sido fechada para combater a propagação do novo coronavírus. "Quando foi visto pela última vez pelo salva-vidas, uma onda caiu sobre Shad Gaspard e ele foi levado pelo mar", esclareceram as autoridades à CNN. O filho foi salvo.

Shad Gaspard é conhecido por ser um membro da equipa de luta livre "Cryme Tyme". Depois de deixar a WWE em 2010, Gaspard seguiu uma carreira de ator e apareceu nos filmes "Think Like a Man Too" e "The Last Sharknado: It's About Time".