O corpo de Paulo Gonçalves, motociclista que morreu a 12 de janeiro no Rali Dakar de todo-o-terreno, chegou ao final da manhã desta quinta-feira ao aeroporto de Pedras Rubras.

O voo da Lufthansa, proveniente de Frankfurt, chegou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, pouco depois das 11 horas. No local estavam dezenas de motards, à espera da chegada do corpo de Paulo Gonçalves. O cortejo fúnebre seguirá até Esposende, onde o motociclista será alvo de uma homenagem, a título póstumo.

O funeral realiza-se pelas 16 horas de sexta-feira, na Igreja de Gemeses, em Esposende.

A última homenagem a Paulo Gonçalves decorrerá no trajeto do cortejo fúnebre, que passará pela marginal sul de Esposende. À passagem pela Praça do Município será cumprido um minuto de silêncio, antes de rumar a Gemeses, onde o corpo ficará em câmara ardente, a partir das 16 horas desta quinta-feira.

Paulo Gonçalves morreu no dia 12 de janeiro, aos 40 anos, na sequência de uma queda sofrida ao quilómetro 273 da sétima de 12 etapas do Rali Dakar de todo-o-terreno, cuja 42.ª edição se disputou este ano na Arábia Saudita.

Só após a realização da autópsia ao corpo do piloto, foi dada autorização para a libertação do corpo e a transladação desde a Arábia Saudita para Portugal.