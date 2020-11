Vítor Santos Hoje às 15:55 Facebook

O antigo treinador de futebol, Vítor Oliveira, faleceu este sábado, durante uma caminhada em Angeiras, Matosinhos, depois de ter sofrido um ataque cardíaco. Tinha 67 anos, feitos no passado dia 17.

O corpo de Vítor Oliveira já foi retirado do local do óbito, numa missão levada a cabo pelos Bombeiros de Leixões. O guarda-redes do Leixões, Beto, manteve-se no local até ao fim da operação, sempre em lágrimas.