Correa decisivo na vitória do Atlético de Madrid em casa do Betis

João Félix foi titular no triunfo (2-1) deste domingo, do Atlético de Madrid em casa do Bétis, com o argentino Angel Correa a sair do banco para brilhar com um golo e uma assistência.

O internacional português, substituído aos 88 minutos, ainda assistiu num golo anulado a Morata, logo aos oito minutos, mas foi Correa que mexeu no jogo dos "colchoneros", quando entrou aos 57 minutos para o lugar do francês Thomas Lemar.

Com um 0-0 persistente, coube a Correa, aos 58 minutos, "roubar" a bola ao defesa que tentava sair a jogar e correr sozinho para o primeiro golo, em que tirou ainda do caminho o guarda-redes Joel Robles.

O argentino voltou a ser decisivo aos 84 minutos, ao cruzar rasteiro para a pequena área, onde apareceu Morata a desviar com um toque de calcanhar e a dar tranquilidade ao Atlético de Madrid.

O Bétis ainda reduziu por Bartra, aos 90+3, mas sem consequências no triunfo do Atleti, que mantém o quarto lugar na La Liga, atrás de Barcelona e Real Madrid, que ainda joga este domingo, em Sevilha.

Atrás dos "colchoneros" segue a Real Sociedad (5.ª), a um ponto, com a equipa basca a sair desta 18.ª jornada com uma vitória por 4-3 em casa do Osasuna (11.º).

Os bascos estiveram a vencer por 3-0, mas ainda viram o Osasuna aproximar-se no marcador, a 3-2.

Depois marcaram o 4-2, com a equipa da casa reduzida a dez, por expulsão de Roncaglia, mas o Osasuna ainda ameaçou com o 4-3, aos 84 minutos, numa fase de jogo com muitos cartões amarelos para os da casa.

Antes, num jogo de aflitos entre os dois últimos classificados, o Leganes (19.º) foi mais forte do que o Espanyol (20.º), ao vencer os catalães por 2-0.

Mais logo, o Levante recebe o Celta de Vigo e o Real Madrid recebe o Atlético de Bilbao, nos últimos jogos do campeonato espanhol este ano.