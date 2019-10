Corrida do Sporting homenageia Carlos Lopes, ouro em Los Angeles 1984

Adriano Rocha Hoje às 13:51 Facebook

A nona edição da Corrida do Sporting Mário Moniz Pereira, agendada para 1 de novembro, esta terça-feira apresentada pelos leões, vai homenagear o campeão olímpico da maratona Carlos Lopes, aproveitando para recordar os 35 anos passados sobre a conquista da medalha de ouro nos Jogos de Los Angeles, em 1984.

"Carlos Lopes é o melhor atleta português de todos os tempos e uma lenda viva do atletismo", afirmou Miguel Afonso, vogal do Conselho Diretivo, na apresentação da corrida, em Alvalade, que contou com a presença do primeiro campeão olímpico do desporto português, hoje com 72 anos. O dirigente garantiu total segurança da prova, manifestando a certeza de que "a família sportinguista vai comportar-se bem, como sabe". Também Miguel Albuquerque, diretor das modalidades do Sporting, disse esperar que a prova seja "um grande momento de união entre a família sportinguista".

O maratonista, que será o embaixador da corrida, lembrou que a medalha de ouro nos Jogos de 1984 "marcou uma geração", e os primeiros tempos no clube leonino: "Quando cheguei, em 1966, o desporto em Portugal era zero. Havia meia dúzia de pessoas que acreditavam no desporto e no atletismo, uma delas era Mário Moniz Pereira, que dá nome a esta prova".

A 9.ª Corrida do Sporting Mário Moniz Pereira terá como padrinhos os atletas Hélio Gomes e Jéssica Augusto e disputa-se numa distância de 10 quilómetros. Em paralelo decorrerá a Corrida Jubas, para os mais jovens, e uma caminhada, de cinco quilómetros.