Corrida louca aos bilhetes para a Supertaça

Venda arrancou na quinta-feira, nas bilheteiras dos clubes participantes, e os adeptos mostraram que estão com fome de bola. Apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo para a covid-19 são obrigatórios para recolher pulseira que dá acesso no sábado às bancadas do Estádio Municipal de Aveiro.

Fila gigante para ver o campeão

Milhares de adeptos deslocaram-se na quinta-feira de manhã a Alvalade para adquirir bilhetes para a Supertaça. Os primeiros chegaram às cinco horas da manhã e a fila, por volta das 10 horas, tinha mais de 500 metros. A venda foi exclusiva para sócios com lugar anual e cada cartão válido apenas permitiu a compra de um ingresso. Como medida obrigatória, devido à covid-19, várias pessoas deslocaram-se, já depois de ter comprado bilhete, a outro ponto do recinto, onde recolheram uma pulseira, após prova de que estão vacionados ou mediante apresentação de um teste negativo. A pulseira pode ser adquirida até amanhã, dia do jogo.