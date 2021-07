Corrida perfeita de Verstappen acaba em glória na Áustria

Bernardo Monteiro Hoje às 16:46 Facebook

O piloto holandês, Max Verstappen (Red Bull), venceu o Grande Prémio da Áustria, tendo liderado a corrida do início ao fim, embelezando o feito com a volta mais rápida do dia. Valteri Bottas (Mercedes) terminou em segundo e Lando Norris (MacLaren) fechou o pódio.

Depois de ter conseguido a 'pole position', para a nona corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, Verstappen apresentava-se como claro favorito à vitória, expectativa essa que cumpriu sem hesitações, em 1:23:54.543 horas. O piloto da Red Bull somou o quinto triunfo em 2021, terceiro consecutivo, e acentuou a liderança da classificação geral.

A corrida começou com um percalço pois logo na primeira volta Esteban Ocon (Alpine) ficou entalado no meio de dois adversários e teve de desistir de imediato.

Com Verstappen isolado na liderança Lando Norris e Lewis Hamilton (Mercedes) disputaram de forma acesa o segundo lugar, até que problemas técnicos deixaram Hamilton para trás, tendo terminado no quarto lugar, com Bottas a aproveitar para ganhar posições. Sérgio Pérez (Red Bull) parecia querer intrometer-se na luta pelo pódio mas as duas penalizações sofridas dificultaram em muito a missão do mexicano.

Com esta vitória Verstappen é, cada vez mais, primeiro da classificação individual, com Hamilton em clara perseguição e Pérez em terceiro.

Classificação GP Áustria:

1.º Max Verstappen, Red Bull-Honda, 26 pontos

2.º Valtteri Bottas, Mercedes-AMG, 18

3.º Lando Norris, McLaren-Mercedes, 15

4.º Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 12

5.º Carlos Sainz Jr., Ferrari, 10

6.º Sergio Pérez, Red Bull-Honda, 8

7.º Daniel Ricciardo, McLaren-Mercedes, 6

8.º Charles Leclerc, Ferrari, 4

9.º Pierre Gasly, AlphaTauri-Honda, 2

10.º Fernando Alonso, Alpine-Renault, 1

Classificação geral individual:

1.º Max Verstappen, Red Bull-Honda, 182

2.º Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 150

3.º Sergio Pérez, Red Bull-Honda, 104

4.º Lando Norris, McLaren-Mercedes, 101

5.º Valtteri Bottas, Mercedes-AMG, 92

6.º Charles Leclerc, Ferrari, 62

7.º Carlos Sainz Jr., Ferrari, 60

8.º Daniel Ricciardo, McLaren-Mercedes, 40

9.º Pierre Gasly, AlphaTauri-Honda, 39

10.º Sebastian Vettel, Aston Martin-Mercedes, 30

Classificação geral construtores:

1.º Red Bull-Honda, 286

2.º Mercedes-AMG, 242

3.º McLaren-Mercedes, 141

4.º Ferrari, 122

5.º AlphaTauri-Honda, 48