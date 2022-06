Corrida Solidária Altice regressa passados dois anos

Após dois anos de paragem, devido à covid-19, a Corrida Solidária Altice vai regressar para a 3.ª edição do evento, cujos valores angariados servirão para apoiar a Casa do Artista. Rosa Mota vai ser madrinha da prova.

O evento solidário espera reunir mais de mil pessoas na Figueira da Foz, no sábado, às 10 horas, e terá dois percursos: o primeiro será uma corrida de 10 quilómetros e o segundo passa por uma caminhada de cinco quilómetros.

Rosa Mota, campeã olímpica, é uma das presenças confirmadas no evento, que também vai contar com José Raposo, em representação da Casa do Artista, e de Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz.

Os fundos angariados na prova vão reverter a favor da Casa do Artista, instituição fundada em 1999 com o objetivo de ajudar os artistas idosos que entregaram a sua vida às artes performativas, do cinema, passando pelo teatro, à rádio e televisão.