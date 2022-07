Corridas de automóveis puxam pelo negócio em Vila Real

Eduardo Pinto Hoje às 00:54 Facebook

Restaurantes e bares à volta do circuito reforçam stocks de comida e bebida. Há mais gente a trabalhar e horários alargados para o regresso da competição

Depois de uma semana bem fresca, o fim de semana de corridas de automóveis em Vila Real pôs-se a jeito para os negócios dos comes e bebes. As temperaturas máximas acima dos 30 graus favorecem os cafés, bares e restaurantes perto do circuito, bem como os provisórios instalados à volta da pista.

A azáfama no Spot Bar, durante a manhã de ontem, foi "acima das expectativas", admitiu Isabel Vilela, enquanto comia uma sandes, às 15 horas. E isto apesar de ter sido o primeiro dia de corridas, dedicado às competições nacionais, e os bólides do Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) só saírem hoje para a pista.