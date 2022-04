"Corrigir erros" é fundamental para o Famalicão voltar aos resultados positivos

JN/Agências Hoje às 17:08 Facebook

O treinador famalicense, Rui Pedro Silva, espera que a equipa esteja "com energia positiva" para vencer o Portimonense e retomar o caminho dos bons resultados.

Rui Pedro Silva desvalorizou o mau momento pelo qual as duas equipas estão a passar e acredita que a vitória recairá naquela que for mais forte neste jogo.

"Ambas as equipas estão a passar por um ciclo sem vencer. A reação vai ser a demonstração clara da equipa que for mais forte. Fizemos uma boa semana, temos união e positividade, que queremos demonstrar em Portimão para conseguir um resultado positivo. Esperamos sempre competir para ganhar", referiu o treinador.

O técnico da formação famalicense defendeu que, apesar dos quatro jogos sem vencer, a equipa está a praticar bom futebol, sendo, no entanto, necessário "corrigir erros".

"Fizemos jogos muito competentes, em casa com o Santa Clara e em Vizela. No último jogo, não tivemos uma primeira parte muito forte como costumamos ter, mas fizemos uma boa segunda parte. Temos de perceber o que está a acontecer no grupo, corrigir erros individuais e coletivos, limpar este tipo de erros e não voltar a repeti-los", reconheceu.

O Famalicão joga este domingo, às 15.30, em casa do Portimonense, numa partida da 29.ª jornada da Liga, que será arbitrada por Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.