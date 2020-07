Cosme Machado deixa assessoria de arbitragem do SC Braga

Nuno Barbosa Hoje às 14:30 Facebook

O antigo árbitro chegou ao clube minhoto em 2016. A saída foi consumada hoje, segundo apurou o JN.

O antigo árbitro da A. F. Braga era o assessor de arbitragem da SAD arsenalista e as suas funções estendiam-se para lá da equipa principal, pois também ensinava as regras de arbitragem aos jovens da formação, com diversas palestras ao longo da época.

A saída de Cosme Machado surge dias depois da saída do treinador Custódio Castro e da SAD ter emitido um comunicado a tecer duras críticas aos árbitros e ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, presidido por José Fontelas Gomes.