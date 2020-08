Cosme Machado é o novo assessor para a arbitragem no V. Guimarães

JN/Agências Hoje às 21:26 Facebook

O antigo árbitro Cosme Machado, de 44 anos, assumiu funções no Vitória de Guimarães como "assessor para a área da arbitragem", anunciou esta quarta-feira o clube minhoto.

O ex-juiz de Braga vai acompanhar todas as equipas de futebol vimaranenses, com "ações de formação" a jogadores, treinadores e responsáveis do clube sobre arbitragem e regras do jogo e ainda com a "análise de jogos" em que essas equipas participem, explica o comunicado.

O trabalho de Cosme Machado vai abarcar a "formação das centenas de futebolistas que representam o Vitória", refere ainda a nota.

Natural de Vila Nova de Famalicão, o árbitro dirigiu jogos da Liga e da 2.ª Liga entre 2005/06 e 2015/16, época em que foi despromovido à segunda categoria da arbitragem portuguesa.

Cosme Machado tornou-se conselheiro do S. C. Braga para a arbitragem em Dezembro de 2016, tendo desempenhado esse cargo até ao passado mês de julho.