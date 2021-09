Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:10 Facebook

Costinha já não é o treinador do Nacional, informou esta tarde o clube da Madeira.

"Na sequência da reunião hoje mantida entre o técnico e Administração da SAD, ficou decidido que Costinha está de saída do comando técnico do CD Nacional", pode ler-se no comunicado oficial. Esta é a segunda vez que o treinador abandona o comando técnico do Nacional da Madeira, depois do fim de ligação em 2019.

O Nacional está no 12.º lugar da Segunda Liga, tendo duas vitórias, um empate e três derrotas.