Costinha é guerreiro até 2025

Costinha, que esteve na Académica na temporada passada, "cumpriu o sonho" de assinar pelo Braga, ficando ligado aos minhotos até 2025. Este é o primeiro reforço para Artur Jorge atacar a época 2022/23.

O extremo, de 21 anos, vem como um dos mais regulares da última temporada dos estudantes, na Liga 2, tendo sido o segundo mais utilizado do plantel, em 35 jogos disputados (dois golos e duas assistências). O jogador português dividiu a formação entre Sporting e Torreense, antes de chegar à Académica

Para Costinha esta transferência é um "sonho tornado realidade", ele que ainda se encontra a estudar Economia, na Universidade de Coimbra., mas acredita que não será isso que o vai impedir de jogar ao mais alto nível. "Sempre foi uma coisa que fiz desde criança. Os meus pais sempre me incutiram a importância de conciliar os estudos com o futebol. Sempre tive um apoio familiar muito grande".

O atacante não estava à espera de ter já esta oportunidade, ainda para mais pelo contexto desfavorável que viveu com a descida à Liga 3. Segundo o próprio estas dificuldades fizeram-no "crescer como jogador". "É um orgulho enorme estar no SC Braga. Quando soube que havia a possibilidade de vir para cá nem queria acreditar que era verdade. Agora que estou aqui posso dizer que é um sonho tornado realidade. Aconteceu tudo muito depressa e parece que não me caiu bem a ficha", afirmou o jovem.