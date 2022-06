Cotação de Luis Díaz dispara e Bruno Fernandes é o português mais valioso

JN Hoje às 15:02 Facebook

Mesmo desvalorizando 5 milhões de euros desde a última atualização, Bruno Fernandes é, para o sítio especialista em questões de mercado de futebolistas "Transfermarkt", o jogador português mais valioso da atualidade, atingindo uma cotação de 85 milhões de euros.

No pódio de atletas lusos, ao médio do Manchester United, seguem-se Bernardo Silva e Rúben Dias, ambos do Manchester City, que estão avaliados em 80 e 75 milhões de euros, respetivamente.

No top 60 mundial figuram ainda João Félix, do Atlético de Madrid (25.º, 70 milhões de euros), Rafael Leão, do AC Milan (28.º, 70 milhões de euros), João Cancelo, do Manchester City (46.º, 65 milhões), e Diogo Jota, do Liverpool (58.º, 60 milhões de euros).

A lista é liderada pelo internacional francês Kylian Mbappé, do PSG, que tem um valor de mercado cifrado nos 160 milhões de euros. Seguem-se o reforço do Manchester City, Erling Haaland (150 milhões de euros), e o 'Merengue' Vinícius Júnior (100 milhões de euros).

Com Cristiano Ronaldo fora do top 100 e ​​​​​Lionel Messi, cotado em 50 milhões de euros, a figurar na 91.ª posição, realce para a valorização do ex-portista Luis Díaz, transferido em janeiro para o Liverpool, que aumentou em 20 milhões de euros o seu valor de mercado, fixado nos 65 milhões de euros.