Cova da Piedade desiste e Belenenses sobe à Liga 3

O histórico clube do Restelo falhou a subida no campo, mas beneficia do facto de o Cova da Piedade não conseguir cumprir os pressupostos exigidos pela FPF.

O Belenenses vai disputar a Liga 3 em 2022/23, ocupando a vaga deixada em aberto pelo Cova da Piedade, que não conseguiu cumprir os pressupostos exigidos pela Federação Portuguesa de Futebol e vai cair no futebol distrital.

Depois de ter deixado fugir a promoção na fase final do Campeonato de Portugal, os "azuis" garantem, na secretaria e graças ao facto de terem sido a equipa, entre as que não subiram, que mais pontos somaram, o objetivo de subir ao terceiro escalão do futebol português, dando mais um passo no renascimento de um emblema histórico.

A confirmação surgiu esta segunda-feira, com a FPF a divulgar os clubes com validade regulamentar para a Liga 3.

A subida do Belenenses beneficia ainda o Rebordosa, que vai ser promovido ao Campeonato de Portugal.