Farense e Nacional de regresso à I Liga

Arnaldo Martins Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Reunião da Liga serviu para homologar as descidas do Cova da Piedade e do Casa Pia. Farense e Nacional estão de regresso ao primeiro escalão.

A reunião na Liga Portugal, durante esta manhã, serviu para decidir o quadro de subidas e de descidas. Sendo assim, o Farense e o Nacional foram promovidos à Liga e o Cova da Piedade e o Casa Pia descem ao Campeonato de Portugal.

Esta decisão surge no âmbito do encerramento da LigaPro por causa de pandemia. Em sentido inverso, Arouca e Vizela, do Campeonato de Portugal, são promovidos à LigaPro. Resta agora saber quais serão os clubes despromovidos ao segundo escalão, o que só se saberá depois da conclusão da Liga, que será reatada no último fim de semana deste mês.