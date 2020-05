Cova da Piedade reage contenciosamente à descida imposta pela Liga

JN/Agências Hoje às 21:44 Facebook

O Cova da Piedade revelou, esta terça-feira, que reagirá contenciosamente contra a "ilegalidade" que considera ser a despromoção ao Campeonato de Portugal, decidida pela direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A direção da LPFP determinou esta terça-feira a despromoção dos dois últimos classificados da LigaPro, no momento da suspensão do campeonato por tempo indeterminado, decisão que afeta diretamente o Casa Pia e o Cova da Piedade, clube que acusa a mesma de "violar o mérito desportivo" e ainda "causar graves e irreparáveis danos" àquela SAD.

Em comunicado, a SAD piedense, que integra também o painel diretivo da LPFP, esclareceu ainda que foi impedida de exercer o direito de voto por "razões legais e regulamentares".

O clube acusou também a Liga de introduzir no regulamento de acesso à ajuda financeira, devido à pandemia de covid-19, uma norma pela qual só terão direito ao apoio aqueles que "abdiquem de impugnar o teor do regime aprovado para as subidas e descidas" e considerou que esta alínea se reveste de "gravidade acrescida", uma vez que essa ajuda será feita com "dinheiro que legitimamente pertence a tais clubes e sociedades desportivas".