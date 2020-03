Covid-19 adia combate de Pedro Carvalho

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 18:57 Facebook

O combate de Pedro Carvalho, que decorreria na madrugada desta sexta-feira, foi adiado devido ao surto do novo coronavírus.

O anúncio foi feito pelo presidente do Bellator na rede social Twitter, que decidiu suspender o evento como forma de prevenir a propagação do Covid-19. A Liga de MMA já tinha anunciado na passada quinta-feira que os combates iriam decorrer normalmente, no entanto, sem espectadores nas bancadas.

Pedro Carvalho já reagiu à decisão e através da sua conta de Instagram comunica que está "completamente arrasado, mas, ao mesmo tempo, mantendo o foco, porque mais cedo ou mais tarde receberei o que é meu", escreveu.

O evento principal do ​​​​​​​Bellator 241 seria o combate pelo título de peso-pena entre Patrício Freire e Pedro Carvalho e estava marcado para a Mohegan Sun Arena, no estado do Conneticut, nos Estados Unidos.