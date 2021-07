Covid-19 afasta seleção feminina de sub-19 do Europeu de andebol

JN/Agências Hoje às 18:33 Facebook

A seleção nacional de sub-19 feminina de andebol vai falhar o Campeonato da Europa de 2021, na Eslovénia, devido a "contágios de covid-19 detetados no grupo, no estágio que antecedia a competição", avançou esta terça-feira a federação (FAP).

De acordo com o comunicado divulgado pelo organismo no site oficial, a equipa treinada por José António Silva interrompeu o estágio e vai ficar em "isolamento profilático, no período de 04/07 a 18/07/2021, declarado pela Autoridade de Saúde, por motivo de perigo de contágio e como medida de contenção da pandemia".

A Federação de Andebol de Portugal indicou ainda que a Federação Europeia de Andebol (EHF) e a Federação Eslovena, que vai organizar o torneio na cidade de Celje, "compreenderam a situação complicada de Portugal".

Portugal estava inserido no Grupo ​​​​​​​B do torneio, juntamente com Eslováquia, Rússia e Suécia, e uma vez que as lusas não podem comparecer, foi atribuída uma vitória por 10-0 a cada um dos adversários, que, assim, iniciam a competição com dois pontos.