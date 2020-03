Nuno Barbosa Hoje às 02:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador viu-se na necessidade de prestar um esclarecimento, depois de ter anunciado, por lapso, a perda "de um amigo, em Portugal", devido à pandemia de Covid-19.

Numa altura em que não é conhecida qualquer vítima mortal em Portugal devido ao coronavírus, Jorge Jesus surpreendeu tudo e todos ao afirmar, após mais um jogo do Flamengo, este sábado, que tinha "perdido um amigo" por esse motivo. Entretanto, o treinador recorreu à rede social Instagram para prestar o devido esclarecimento.

"Foi um dia muito triste para mim, obtive uma informação desencontrada sobre a morte de um amigo querido. Na verdade a informação correta é que ele está em estado grave no hospital", escreveu o treinador, aproveitando a ocasião para deixar uma mensagem relativa à pandemia.

"Lamento muito pelas vítimas dessa tragédia mundial, solidarizo-me com as famílias das vítimas e peço a Deus pela cura dele (o amigo) e de todos os que tenham sido atingidos por esta pandemia do Covid-19. Estejamos todos unidos em oração neste momento", acrescentou Jorge Jesus.

Ao que tudo indica, o treinador português do Flamengo referia-se a Mário Veríssimo, antigo massagista do Estrela da Amadora, clube que Jesus representou como treinador e jogador. Veríssimo estará nos cuidados intensivos de um hospital em Lisboa.

Veja, agora, o momento em que o treinador, visivelmente emocionado, lamenta a perda do amigo, que motivou o posterior esclarecimento.