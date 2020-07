Covid-19 desvaloriza plantéis da Liga em 190 milhões

Nuno Barbosa e Sofia Esteves Teixeira com José Pedro Gomes Hoje às 11:50 Facebook

Os efeitos da pandemia fazem-se sentir nos ativos e também nas quebras de receitas de bilheteira. Hoje o campeonato chega ao fim.

Quase três meses de paragem do campeonato deixaram o público em desespero, as finanças em agonia e o resultado final está à vista: os plantéis dos 18 clubes da Liga desvalorizaram. No total, foram 189,92 milhões de euros. São os efeitos da pandemia de covid-19 a deixar marcas profundas no campeonato português, que termina hoje, conhecido por ser um exportador de talentos nato. A prova futebolística mais atípica de sempre também ficará na história pela paragem, pela incerteza na retoma e pelas perdas astronómicas nas finanças dos clubes.

Dos três grandes, de acordo com o Transfermarket, site especializado em valores de mercado, o F. C. Porto até foi o que sentiu mais na pele a desvalorização do plantel, ao perder 40,55 milhões de euros. Mas a conquista do título de campeão nacional até pode atenuar esta perda significativa. Seguem-se os rivais Benfica (31,6 milhões de euros) e Sporting (26,07 milhões).