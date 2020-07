Covid-19 impede clube de subir de divisão

JN Hoje às 18:24 Facebook

Devido a um surto de coronavírus na equipa, o Fuenlabrada foi afastado do play-off de acesso à La Liga e será o Elche a lutar pela promoção ao escalão principal.

A Liga Espanhola de Futebol vai comunicar à federação que será "o Elche a disputar o play-off de acesso ao principal escalão", agradecendo ao Fuenlabrada a "generosidade" de acatar a decisão, embora o clube dos arredores de Madrid não tenha acatado muito bem a decisão.

A Liga também destacou "o enorme sacrifício do Fuenlabrada", que, devido ao surto da doença, fica assim sem a possibilidade de lutar pela subida de divisão "para facilitar o final da competição para o resto dos clubes".

No dia seguinte à confirmação de mais 12 novos casos positivos à covid-19 no Fuenlabrada, elevando o total para 28, o organismo que rege as competições decidiu entregar a última vaga ao Elche, que terminou a segunda liga na sexta posição, com 61 pontos, mas com mais um jogo do que a formação dos arredores de Madrid, que já não havia defrontado o Deportivo da Corunha devido aos casos de covid-19. Esse jogo também foi cancelado.

O Fuenlabrada reagiu pouco depois ao cancelamento do jogo e à indicação do Elche para disputar o play-off e deixou claro que "não renuncia" ao encontro com o Deportivo, para além de lembrar que a Liga de clubes "não é o único órgão competente" para tomar decisões sobre esta matéria.

"O facto de, na declaração anterior, termos anunciado que cumpriríamos a decisão, não significa que não deva ser tomada por todos os órgãos competentes e com base em relatórios objetivos", esclareceu o clube.