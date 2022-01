Covid-19 obriga Estoril a recorrer aos sub-23 frente ao F. C. Porto

JN Hoje às 21:31 Facebook

Os "canarinhos" têm dez casos ativos de infeção e vão apresentar-se muito desfalcados no jogo com os dragões. Adiamento ainda não está em cima da mesa.

A covid-19 está em força no plantel do Estoril. O treino deste domingo foi, inclusivamente, cancelado, depois de terem sido detetados mais infeções. Nesta altura, são mais de dez os casos positivos entre os "canarinhos".

A seis dias do jogo com o F. C. Porto, na 17.ª jornada da Liga, é, assim, praticamente certo que o Estoril se apresente muito desfalcado e que o treinador Bruno Pinheiro seja obrigado a recorrer à equipa de sub-23 para completar os 18 lugares disponíveis na ficha de jogo.

Para já, o adiamento do encontro não está em cima da mesa.

De acordo com a regra aprovada em dezembro pela Liga de Clubes, um clube está obrigado e ir a jogo caso tenha pelo menos 13 jogadores disponíveis, sendo um deles guarda-redes.