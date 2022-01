Covid-19 põe em risco o Estoril-F. C. Porto

André Bucho Hoje às 10:31 Facebook

Canarinhos têm 28 casos positivos, entre jogadores, treinadores e staff, e devem avançar com pedido de adiamento do encontro de sábado com os dragões. Ao todo, há 14 clubes da Liga com atletas infetados.

Está em perigo a realização do Estoril-F.C. Porto de sábado. Depois de 10 resultados positivos iniciais, os canarinhos viram na segunda-feira o número de infeções por covid-19 aumentar para 28, entre jogadores, equipa técnica e restante staff. Numa primeira fase, os jogadores da equipa sub-23 não estavam incluídos no surto, mas os mais recentes testes já envolvem jogadores desta equipa, pelo que o cenário complicou-se bastante e levou os responsáveis do Estoril a ponderarem o pedido de adiamento do encontro frente aos dragões, sábado (18 horas), sendo esperada uma decisão durante o dia desta terça-feira.