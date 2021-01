Covid-19 tira Tabata do clássico

Rui Farinha Hoje às 15:57 Facebook

O extremo Bruno Tabata, do Sporting, está infetado com o novo coronavírus e é baixa confirmada para o jogo de terça-feira, frente ao F. C. Porto, nas meias-finais da Taça da Liga.

Depois de Nuno Mendes, Luís Neto e Sporar terem testado positivo, agora é a vez do brasileiro, ex-Portimonense, de 23 anos. São, por isso, quatro os atletas indisponíveis para o clássico devido a este motivo.

Por seu lado, Feddal cumpriu castigo na partida do campeonato com o Rio Ave e está de regresso frente aos dragões. O treinador Rúben Amorim faz nesta segunda-feira a antevisão do encontro e, a seguir, a comitiva segue para Leiria, a cidade onde se realiza o duelo.