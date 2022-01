Covid volta a atacar no Estádio do Mar

Arnaldo Martins Hoje às 11:56 Facebook

O Leixões tem seis futebolistas infetados, a que se juntam cinco lesionados e um castigado. Mas, para já, o jogo com o Casa Pia, no domingo, não está em causa

A mais recente despistagem à covid-19 detetou a existência de seis casos positivos no plantel do Leixões, décimo segundo classificado da Liga 2.

A SAD do clube de Matosinhos, que recentemente enfrentou um surto na equipa de sub-23, promove, nesta quinta-feira, nova ronda de testes PCR.

Além destas seis baixas, cujos nomes não foram revelados, o técnico José Mota não pode contar com Seck (castigado), Fabinho, Meira, Luan, Luisinho e Corona (lesionados).

Contudo, o Leixões, que já viu adiado o encontro da último jornada frente ao Mafra, devido a um surto de covid-19 no plantel do clube lisboeta, não tem, para já, em risco, o jogo de domingo, no reduto do Casa Pia.