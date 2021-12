Covilhã regressa às vitórias quatro meses depois

JN/Agências Hoje às 22:26 Facebook

O Sporting da Covilhã, que não ganhava desde agosto, há 12 jornadas, regressou às vitórias, ao vencer na receção ao Varzim, por 1-0, na 15.ª ronda da Liga 2.

O golo solitário do nigeriano, aos 40 minutos, deu os primeiros três pontos ao treinador Leonel Pontes à frente da equipa.

A formação de Pedro Miguel apresentou-se na Covilhã desfalcada, apenas com quatro suplentes, devido a casos de covid-19 no plantel, e teve dificuldade em afirmar-se. Os serranos, 16.º classificados, frente ao último, com menos cinco pontos quando entraram em campo, foram a única equipa a criar perigo durante uma primeira metade que começou com chuva e muito condicionada pelo nevoeiro.

Logo aos 12 minutos, Ahmed, ao segundo poste, assistido por Arnold, podia ter inaugurado o marcador, mas, com Ricardo pela frente, atirou por cima e desperdiçou uma ocasião flagrante.

Tavinho tentou reagir, mas Jaime cortou a investida do atacante 'alvi-negro'.

Aos 25 minutos, o árbitro João Casegas interrompeu o jogo, devido ao nevoeiro cerrado, retomando-o 14 minutos depois, ainda com visibilidade reduzida.

Aos 40 minutos os 'leões da serra' chegaram à vantagem. Jean Felipe, que contabiliza sete assistências no campeonato, cruzou do corredor direito, Ahmed irrompeu pela defensiva varzinista e finalizou com sucesso.

Ainda antes do intervalo, Murilo tentou a sorte, mas Léo Navacchio agarrou a bola sem dificuldade, numa altura em que a regressou a chuva o nevoeiro se dissipou.

No segundo tempo, com o terreno mais pesado, e novamente sob nevoeiro, o jogo foi mais disputado, mais movimentado, com o Varzim a conseguir com maior facilidade jogar no meio-campo adversário, mais atrevido e muito rematador, mas a faltar definição na finalização.

João Reis foi o primeiro a testar a atenção de Léo e Arnold respondeu, numa jogada individual, para a defesa de Ricardo.

Os poveiros insistiram, por Zé Tiago, e Léo agarrou. Rego, de cabeça, também obrigou o guardião serrano a defesa apertada e Gilberto ripostou, com o guarda-redes do Varzim a opor-se.

Até ao apito final, os nortenhos mantiveram-se com as linhas subidas e a tentarem chegar ao empate, numa altura em que a bola tinha dificuldade em rolar, mas o marcador já não se alterou e o Varzim, com apenas uma vitória e sete pontos, soma a nona jornada sem ganhar e Pedro Miguel conta a segunda derrota no comado dos poveiros.