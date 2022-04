Covington marca 43 pontos em noite histórica para os Clippers

O norte-americano foi o maior pontuador do fantástico triunfo dos Los Angeles Clippers, na visita ao pavilhão dos Milwaukee Bucks (119-153), ao marcar 43 pontos, naquela que foi a vitória mais expressiva da noite e o maior registo pontual da história dos Clippers.

Este era um encontro de grande importância para a equipa de Los Angeles, ainda a lutar por um lugar nos playoffs, ainda para mais por defrontarem o atual segundo classificado da Conferência Este, numa altura em que faltam cinco jogos para o final da fase regular.

O equilíbrio foi a nota predominante na primeira parte do desafio, apesar da ligeira superioridade do conjunto visitante. Tudo começou a mudar no terceiro período, altura em que os Clippers aceleraram começaram a cavar o fosso pontual em relação aos Bucks, sem a grande estrela Giannis.

Até ao fim a equipa liderada por uma grande exibição de Robert Covington não abrandou e terminou com uma fantástica pontuação, alicerçada nos 43 pontos, oito ressaltos e duas assistência de Covington, com Coffey a ajudar bastante com os seus 32 pontos, seis ressaltos e sete assistências.

Assim o emblema de Milwaukee continua firme no segundo lugar da Conferência Este, enquanto os Clippers cimentam o oitavo posto da Conferência Oeste, tendo praticamente um lugar garantido no play-inn.

Robert Covington ajudou os Clippers a fazer história Foto: LAC Twitter

Foi assim que os colegas parabenizaram Robert Covington.

PUB

O jogo grande da noite aconteceu na Conferência Oeste, onde o líder, Phoenix Suns, saiu derrotado da visita ao segundo classificado, Memphis Grizzlies (a grande surpresa da temporada), com um resultado de 122-114.

Apesar da derrota, a estrela do jogo foi Devin Booker, mas nem os seus 41 pontos foram suficientes para garantir a vitória, contra uma equipa de Memphis refém do melhor jogador, Ja Morant.

Os grandes impulsionadores do triunfo da equipa da casa foram o canadiano Dillon Brooks, com 30 pontos, quatro resssaltos e sete assistências, apoiado pela grande promessa, Zion Williams, autor de 19 pontos, quatro ressaltos e três assistências.

Embora os dois primeiros lugares da classificação já não se alterem este foi um jogo que facilmente poderia fazer parte de qualquer eliminatória dos play-offs.

Confira todos os resultados da noite:

Orlando Magic-Toronto Raptors, 89-102

Washington Wizards-Dallas Mavericks, 135-103

Boston Celtics-Indiana Pacers, 128-123

Houston Rockets-Sacramento Kings, 117-122

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns, 122-114

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers, 119-153

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons, 101-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers, 130-111

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves, 130-136

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans, 111-114